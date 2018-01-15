قائد عسكري ينشق عن الحوثيين بعد يومين من تسليم قيادي حوثي نفسه للشرعية



أفادت مصادر عسكرية بانشقاق قائد المدفعية بلواء الدفاع الساحلي في الحديدة العقيد الركن هاني قيوع والتحاقه بقوات الشرعية اليمنية.

وأكدت المصادر بحسب سكاي نيوز عربية، أن العقيد هاني قيوع وصل إلى عدن مساء الثلاثاء وسيتجه إلى جبهة الساحل لمواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

والأحد الماضي، أعلن قيادي حوثي مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن استسلامه وتسليم نفسه، مبديا استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال القيادي الحوثي المستسلم، الشيخ حمير إبراهيم، إنه يدعو أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن، والتصدي لميلشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن.



ولم يصدر حول تلك الانشقاقات تعليق رسمي يؤكد او ينفي صحتها.



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