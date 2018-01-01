الميليشيات الحوثية تصدر «فتوى» بوجوب القتال في صفوفها
مأرب برس- متابعات
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

 

عقدت الميليشيات أمس اجتماعا في صنعاء لعلماء الدين الموالين في سياق حملتها التي أعلنتها في وقت سابق للتجنيد الطوعي والإجباري لجهة تعويض خسائرها البشرية في مختلف الجبهات.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر دعوية حضرت الاجتماع القول بان المشاركين أصدروا «فتوى دينية» أوجبوا فيها التحاق المواطنين القادرين على حمل السلاح بجبهات القتال إلى جانب الحوثيين، باعتبار ذلك «فرضا دينيا وتنفيذا لأوامر إلهية يجب اتباعها».

إلى ذلك أمرت الجماعة عددا من وزرائها في حكومة الانقلاب بالتحرك الميداني في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها لإسناد عمليات الحشد والتجنيد الإجباري والطوعي، كما عهدت إلى زعماء القبائل الموالين لها في محافظات حجة وريمة والمحويت بالمهمة نفسها.

وأفادت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) بأن وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان دشن أمس حملة التجنيد التطوعي بمديريتي صالة والتعزية بمحافظة تعز، وذكرت أن اجتماعا عقد في محافظة البيضاء للمحافظ المعين من قبلها علي المنصوري والقيادات الأمنية الموالية لها لجهة تنفيذ أمر التجنيد في صفوف المواطنين.

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