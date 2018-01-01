تحطم قمر صناعي أميركي للتجسس
مأرب برس_ رويترز
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 01 مساءً

 

قال مسؤولان إن قمراً صناعياً أميركيا للتجسس أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا باستخدام صاروخ سبيس إكس الأحد لم يصل إلى مداره ويعتقد أنه تحطم. وأوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن القمر الصناعي الذي صنعته شركة نورثروب جرومان لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9 ويفترض أنه تحطم أو سقط في البحر.

وقال أحد المسؤولين إن من المفترض أن يكون القمر الصناعي فقد. وأضاف المسؤولان أنه تم فتح تحقيق في الواقعة ولكن ليست هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أي تدخل آخر.

 
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