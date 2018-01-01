ميليشيات الحوثي تنهب مصرف للكريمي في العاصمة صنعاء



نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، حملات اقتحام طالت شركات صرافة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ونهبت مبالغ مالية كبيرة.

وأكد شهود عيان أن مسلحين حوثيين على متن خمس مدرعات ،اقتحموا فرع شركة الكريمي للصرافة بشارع القيادة وسط صنعاء، ونهبوا المبالغ المالية الموجودة فيها وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية الخاصة بالمعاملات المصرفية، بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

وبحسب الشهود، فإن المسلحين أخرجوا من داخل فرع شركة الكريمي للصرافة عددا من "الشوالات" (أكياس كبيرة)، يعتقد أنها المبالغ المالية التي كانت داخل شركة الصرافة من مختلف العملات، وتقدر بالملايين، خاصة أن عملية الاقتحام جاءت قبل دقائق من انتهاء الدوام.

وأغلقت المجاميع الحوثية المسلحة فرع الشركة، بعد أن اعتدت على الموظفين ونهبت الأموال والمعدات من داخلها.

كما أكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي اقتحمت، الثلاثاء، أيضا فرعي شركتي الصيفي وسويد للصرافة في صنعاء، ونهبت الملايين من داخل الفرعين، قبل أن تقوم بإغلاقهما.

وشملت الحملة الحوثية محلات صرافة أخرى، في إطار عملية وصفها مصرفيون بـ "الممنهجة" من أجل النهب وتدمير القطاع المصرفي، مقابل اغتنام الأموال.