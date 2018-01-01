الحوثيون يُهجّرون 350 أسرة من قرية واحدة في تعز
مأرب برس_ متابعات
الأربعاء 10 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 صباحاً
 

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، اليوم الثلاثاء، تهجير الحوثيين 350 أسرة معظم أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، من قرى الحيمة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكرت المنظمة، في بيان أوردته قناة «العربية» الإخبارية، أن الحوثيين يفرضون حصاراً خانقاً على قرى الحيمة منذ عدة أسابيع، ما أدى إلى نزوح مئات الأسر منها بفعل القصف العشوائي والحصار المشدد المتمثل بمنع دخول المساعدات الإنسانية للمنطقة المحاصرة.

وأضاف البيان، أن منطقة الحيمة تعاني من وضع إنساني كارثي في ظل عدم توافر الغذاء والمأوى والمستلزمات الطبية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

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