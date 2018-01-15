مأرب.. تشكيل لجنة اشرافية لتوزيع المشتقات النفطية ومنع التلاعب بها
مأرب برس
الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 11 مساءً

 

أقر اجتماع لجنة ضبط التلاعب بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم ، تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد حسين القاضي لتتولى مهمة الاشراف على توزيع المشتقات النفطية والغازية ومنع الاحتكار والتلاعب بها في السوق السوداء وضمان وصولها للمواطنين.

 وشدد الاجتماع على ضرورة رفع اللجنة تقرير عن خطة عملها خلال مدة عشرة ايام، لمعالجة مشكلة الاختناقات بالمشتقات النفطية والغازية في المديريات، وحجم الاحتياج الفعلي لها.

وبحسب وكالة "سبأ "اقر الاجتماع ضبط أي كميات من الغاز او النفط، التي لا تحمل تصاريح رسمية او تصاريحها خارج نطاق خطوط مرورها.

 كما شدد الاجتماع على وضع آلية مراقبة فاعلة على وكلاء الغاز والنفط في المديريات لمنع تلاعبهم بمادة الغاز والمشتقات النفطية والاحتكار وبيعها سوق سوداء او التلاعب باسعارها الحقيقية.

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