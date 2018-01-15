قوات الشرعية تحقق انتصارات ساحقة بالجوف.. تحرير 7 مناطق وتخطي الخط الدولي

حررت قوات الجيش اليمني،اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة، كانت تحت قبضة الحوثيين، في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن قواته مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت اليوم من تحرير مواقع ومناطق جديدة في مديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف، ووصلت إلى أولى مناطق مديرية برط العنان، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وأضاف البيان، أن " قوات الجيش دحرت ميليشات الحوثي من مواقع قرن شامان المطل على منطقة القعيف، وجبل شوكان وجبلة عمر غرب اليتمة أولى مناطق مديرية برط العنان".

وتابع" قوات الجيش في المحور الثاني، حررت منطقة الحجلا في المهاشمة جنوب اليتمة، متجاوزة الخط الدولي ، كما تم تحرير سلسة جبال قرون الحصينات بالكامل، وجبل المخروق والوعير من الميليشات.

ومضى بالقول إن " قوات الجيش استعادت كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة الميليشات الانقلابية وسط مواصلة التقدم واستمرار المعارك".

وتخضع معظم محافظة الجوف، لسلطة القوات الحكومية، فيما لاتزال بعض المناطق تحت سيطرة الحوثيينن.