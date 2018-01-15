تقرير يكشف بالارقام انتهاكات وجرائم الانقلابيين في إب خلال عام كامل

ارتكبت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مئات الجرائم بحق أبناء محافظة إب وسط اليمن خلال العام 2017م.

وبحسب التقرير الصادر عن وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في إب فإن المليشيات الانقلابية ارتكبت نحو 1425جريمة وانتهاك خلال العام الفائت تنوعت بين القتل والاختطاف والنهب والاقتحام والتفجير والتهجير وجرائم أخرى.

وكشف التقرير الذي حمل اسم (جرائم أكثر من الأرقام)عن جملة من تلك الجرائم والانتهاكات،أجملها على النحو التالي:

• 459 جريمة اختطاف

• 276 جريمة قتل وإصابة تنوعت بين 203 قتيل و73 جريح.

• 326جريمة طالت المنازل والمؤسسات تنوعت بين 13 جريمة تفجير واحراق منازل،و182عملية اقتحام لمنازل،و131جريمة نهب .

• تهجير 170 أسرة من أبناء قرية الدهيمية بحزم العدين.

• 21 جريمة اعتداء وسطو مسلح على ممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مواطنين

• 61 جريمة ابتزاز مالي وسوء استخدام الوظيفة العامة

• 7 جرائم طرد منظمات

• 11 جريمة انتحار

• 94 جريمة اعتداء وجرائم أخرى.

قناتنا في تليجرام

https://telegram.me/marebpress1