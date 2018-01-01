تهديدات حوثية تستفز الامارات وقرقاش يتوعدهم «ايامكم في الحكم محدودة»

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن تهديد جماعة الحوثيين باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يوضح بشكل كبير إرهاب الجماعة.

وذكر قرقاش في تغريدة له على صفحته بموقع «تويتر»، إن «تصريح القيادي الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية».

وأضاف «للعلم تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه (علي عبدالله صالح) يهدد الملاحة الدولية الْيوم، نحن أمام عصابة إرهابية».

وقال قرقاش إن جماعة الحوثيين غدت أيامها في الحكم محدودة.

وقال الصماد أمس الإثنين في لقاء مع قناة الميادين الإيرانية ، أنه إذا استمر تصعيد التحالف باتجاه الحديدة فإنهم سيتخدمون خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية

وقال الصماد لن نسمح بأن يمروا من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعاً.

وسبق أن لجأت المليشيات الحوثية إلى تلغيم الممر الدولي في اسلوب آخر يضاف إلى محاولات الميليشيات استهداف السفن المدنية والحربية.

واستهدفت المليشيات قبل أشهر بارجة سعودية بزوارق مفخخة، ومدمرة أميركية، وسفينة الإغاثة الإماراتية «سويفت».

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