"صدى" تدشن حصاد ثلاث سنوات من الإنتهاكات ضد الصحافة في اليمن
مأرب برس-مأرب
الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

تدشن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) الخميس القادم 11 يناير 2018م تقريرها السنوي الأول عن الانتهاكات الصحفية في اليمن تحت عنوان (ثمن الخذلان) برعاية وزير الإعلام معمر الأرياني.

ويتناول التقرير الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية وفق بلاغ صحفي حصل عليه "مأرب برس" حصاد ثلاث سنوات من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 ديسمبر 2017م.

ويقدم التقرير رصداً شاملاً لمختلف أنواع الانتهاكات التي طالت الصحفيين ومؤسساتهم، في مختلف المحافظات اليمنية.

 كما يقدم التقرير لأول مرة رقماً موثقاً يكشف حجم التشريد الذي تعرض له الصحفيون خلال ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تقام فعالية التدشين عند الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس في قاعة فندق بلقيس بمحافظة مأرب.

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