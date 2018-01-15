معارك عنيفة بالبيضاء وقوات الشرعية تحرر مناطق جديدة في ”ناطع“ ومليشيا الحوثي تفر الى ”الملاجم“

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأبناء الرسمية ”سبأ“، عن مصادر عسكرية تأكيدها تمكن قوات الجيش الوطني من تحرير مناطق صبغ وتبة عشيره و المنقطع بمديرية ناطع بالبيضاء، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها نحو جبل حديرجان من جهة حباق، منوهة إلى ان مجاميع كبيرة من مليشيا الحوثي لاذت بالفرار باتجاه منطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم.

وأوضحت ان المعارك اسفرت عن مقتل 25 من المليشيات الحوثية، وجرح العشرات، فيما تم اسر ثمانية اخرين.