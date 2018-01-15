جهود حكومية تسعى للحفاظ على حزب المؤتمر خوفا من هذا المصير

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان الحكومة اليمنية تسعى للحفاظ على حزب المؤتمر الشعبي العام كجزء أساسي من المشهد السياسي في اليمن،مشيرا الى وجود تواصل مع عدد من قيادات الحزب لتحقيق ذلك.

وقال الوزير المخلافي الى هناك محاولة من الحوثيين لاستنساخ حزب المؤتمر من خلال الاجتماع الذي عقدوه وأقروا بناء عليه قيادة جديدة للحزب خاضعة لسيطرتهم.

وأضاف" إن الاجتماع لا يحمل أي صفة قانونية، ورفضته فروع حزب المؤتمر بالمحافظات والحكومة ترفض مثل هذه الاجراءات التي تقوض مستقبل الحياة السياسية الحزبية في بلد يقر بالتعددية السياسية والحزبية.

ولفت الى ان انتهاكات الميليشيات تجاه المواطنين اليمنيين والقوى السياسية المختلفة مستمرة بمختلف اشكال الانتهاكات من ممارسة للقتل والاعتقال والمطاردة في صنعاء وفي المناطق التي تسيطر عليها المليشيات ضد أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وناشطين وحقوقيين.

وأشار الى أنه خلال زيارة نائب المبعوث الأممي معين شريم الى صنعاء جددت المليشيا رفضها لكافة القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام وهددوا باستهداف واغلاق ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر .

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم الثلاثاء، مع السفير الصيني لدى اليمن تيان شي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.