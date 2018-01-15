محافظ ريمة يتفقد الخطوط الأمامية بجبهة نهم

زار محافظ محافظة ريمة الشيخ محمد علي صالح الحوري، اليوم الثلاثاء، المواقع الأمامية للجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وخلال الزيارة نقل المحافظ الحوري لقيادة المنطقة و للمقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ، مشيدا بما يحققة أبطال المنطقة العسكرية السابعة من انتصارات وما يقدمونه من تضحيات لتحرير العاصمة صنعاء وكل الوطن من المليشيات الانقلابية.

وعبر المحافظ عن شكره للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمساندتهم واسنادهم قوات الجيش الوطني، في معركته ضد مليشيا الانقلاب.



من جانبه، رحب اللواء الركن ناصر الذيباني قائد المنطقة العسكرية السابعة بالمحافظ الحوري والوفد المرافق له، مؤكدا أن ريمة قدمت خيرة أبنائها في الدفاع عن البلاد وكانت الرافد الاول للجبهات سواء في المنطقة السابعة او الثالثة او السادسة.