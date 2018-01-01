امنية تعز تعلن موقفا من المحافظ الجديد وتقرر اغلاق مكتب «فضائية الجزيرة»
مأرب برس -تغطيات
الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

ارشيفية

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز وقوفها مع المحافظ الجديد صفاً واحداً لاستكمال عملية تحرير المحافظة وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة.

 

وناقشت اللجنة الأمنية ،اليوم الثلاثاء، برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل آخر التطورات الميدانية على الصعيدي العسكري والأمني بالمحافظة.

 

وشددت على سرعة استكمال التحقيق في حادثة انفجار عبوة ناسفة استهدفت وكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي و رشاد الاكحلي، و سرعة الكشف عن مرتكبيها و ضبطهم .

 

و أقر الاجتماع رفع النقاط العشوائية ووضع نقاط أمنية يتم الاتفاق عليها في إطار اللجنة الامنية.

 

في سياق متصل أغلقت السلطات الأمنية التابعة للحكومة اليمنية، في محافظة تعز، وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، مكتب قناة الجزيرة القطرية، في المحافظة".

  

وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية في المحافظة، إنها وقفت اليوم في اجتماعها الدوري أمام السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية، ومنها قناة الجزيرة التي ظهر في تغطيتها مؤخرا محاولات لشق الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية.

  

وأوضح البيان أن " إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تعز، جاء بسبب تغطيتها التي انعكست سلباً على مسار معركة الجيش الوطني و الشرعية في إنهاء الانقلاب المليشياوي الحوثي و استعادة الشرعية".

  

ومضى البيان قائلا إن " اللجنة الأمنية قررت بإجماع أعضائها على إغلاق مكتب قناة الجزيرة رسميا في تعز، ومنعها من مزاولة تغطيتها، أو التعامل معها من أي جهة رسمية وذلك حفاظاً لوحدة الصف، وتحقيق أهداف الجيش".

 

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