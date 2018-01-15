جديد المواجهات العسكرية في محافظة الجوف والحدود
مأرب برس
الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الثلاثاء،مواقع جديدة بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان قوات الجيش حررت منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة عمر بعد معارك شرسة مع ميلشيات الحوثي الانقلابية.

كما حررت قوات الجيش الوطني معسكر الحجلا، في وقت تواصل فيه التقدم بإتجاه سوق الثلوث، وتحريره من المليشيا الحوثية.

وأدت المعارك الى تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في مديريتي ميدي، وحرض الحدوديتين بمحافظة حجة واسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

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