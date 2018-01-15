تأكيدا لما نشره مأرب برس .. المؤتمريون في صنعاء يتوسلون الامم المتحدة تسليمهم «جثة صالح» ومطلبين بشأن نجليه «صلاح» و «أحمد»

طلبت قيادة حزب المؤتمر الشعبي المتواجده في صنعاء ، نائب المبعوث الأممي معين شريم الذي يزور صنعاء، التوسط لدى الحوثيين لتسليم جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والإفراج عن المعتقلين من كوادر الحزب.

وكان الحوثيون اعلنوا دفن صالح في سنحان مسقط راسه عقب مقتله غير ان مصادر مأرب برس نفت وقتها تلك الاخبار.

وحسب موقع «المؤتمر نت» الناطق باسم الحزب، فإن لقاءاً جمع رئيس الحزب صادق أبو راس ويحيى الراعي وآخرين، بالمسؤول الأممي.

وطالبت قيادة المؤتمر جماعة الحوثيين عبر نائب المبعوث الأممي، بإطلاق سراح كل المعتقلين وفي مقدمتهم أقارب صالح، والاطمئنان على صحتهم وعلى رأسهم صلاح علي عبدالله صالح، وتسليم مقرات وأصول وأموال المؤتمر.

وتضمنت المطالب التي قدمتها قيادة المؤتمر للأمم المتحدة، برفع الإقامة الجبرية والعقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، وإعادة البنك المركزي الى العاصمة صنعاء، حاثين الأمم المتحدة على أن يكون مبعوثها الى اليمن محايداً غير منحاز.

وكان الحوثيون أطلقوا الموقع الرسمي للحزب اول أمس الأحد بعد توقيفه منذ مقتل صالح.

ويزور نائب المبعوث الأممي صنعاء منذ السبت الماضي، في محاولة لإحياء عملية السلام في اليمن التي توقفت منذ أكثر من عام.

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