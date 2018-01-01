الريال السعودي يسجل ارتفاعا غير مسبوقا والدولار يواصل الصعود .. تعرف على اسعار الصرف

يقابل التراجع غير المسبوق للعملة المحلية ارتفاعا كبيرا في اسعار مواد الغذاء وباقي الاحتياجات الاساسية للمواطن اليمني.

وسجلت العملات الاجنبية ارتفاعا ملحوظا منذ انهيار العملة المحلية نتيجة العبث في موارد واحتياطي الدولة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

ويوم امس قال مواطنون تحدثوا لمأرب برس ان سعر صرف الريال السعودي وصل الى 125 ريال يمني وهو رقم كبير يعكس حالة التراجع الذي وصلت اليه العملة اليمنية.

وشكا العديد منهم ارتفاعا في قيمة مواد الغذاء والبناء ومشتقات النفط وغيرها من الاحتياجات الاساسية بعضها بنسبة 100%.

واستمر ارتفاع سعر الصرف اليوم في محال الصرافه وتراوح سعر الريال السعودي بين 119 الى 125 فيما واصل الدولار الامريكي تخطي حاجز 250 ريال ووصل الى 253 ريال مقابل الدولار الواحد.

ويضع الحوثيون عراقيل في التعامل بالعملة الجديدة فئة 500 ريال التي طبعتها الحكومة الشرعية فيما يتم تداول عملات تالفة وغير صالحة للاستخدام.

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