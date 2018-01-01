مؤتمر صنعاء يطالب وساطة أممية لإقناع الحوثيين بتسليم جثة صالح

طلبت قيادة حزب المؤتمر الشعبي جناح صنعاء من نائب المبعوث الأممي معين شريم الذي يزور صنعاء، التوسط لدى الحوثيين لتسليم جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والإفراج عن المعتقلين من كوادر الحزب.

وبحسب ماذكره موقع المؤتمر نت فقد طالبت قيادة المؤتمر جماعة الحوثيين عبر نائب المبعوث الأممي، بإطلاق سراح كل المعتقلين وفي مقدمتهم أقارب صالح، والاطمئنان على صحتهم وعلى رأسهم صلاح علي عبدالله صالح، وتسليم مقرات وأصول وأموال المؤتمر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحزب صادق أبو راس ويحيى الراعي وآخرين، بالمسؤول الأممي.

وتضمنت المطالب التي قدمتها قيادة المؤتمر للأمم المتحدة، برفع الإقامة الجبرية والعقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، وإعادة البنك المركزي الى العاصمة صنعاء، حاثين الأمم المتحدة على أن يكون مبعوثها الى اليمن محايداً غير منحاز.