برشلونة يؤكد غياب كوتينيو بسبب الاصابة
مأرب برس-وكالات
الثلاثاء 09 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 صباحاً

 

 أكد نادي برشلونة الاسباني،يوم الاثنين، ان لاعبه الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو سيغيب لنحو 20 يوما بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ما يعني عدم خوضه مباراته الأولى معه قبل أواخر يناير.

 ويأتي هذا الاعلان بعد إجراء كوتينيو (25 عاما) الفحص الطبي، في إطار انتقاله من ليفربول الانكليزي الى برشلونة، في صفقة قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو، منها 40 مليونا كحد أقصى من الحوافز.

 وأعلن النادي الكاتالوني الذي من المقرر ان يقدم لاعبه الجديد الاثنين ان "كوتينيو يعاني من تمزق في العضلة الداخلية اليمنى للفخذ الأيمن. مدة غيابه تقدر بنحو 20 يوما"، علما ان كوتينيو غاب عن مباراتي ناديه السابق ليفربول في سنة 2018 بسبب الاصابة.

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