الجيش الوطني يعلن تحرير جبل ”الحمام“ الاستراتيجي بلحج ومقتل قيادي حوثي

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، سيطرتها على جبل استراتيجي، ومقتل قيادي من مليشيا الحوثي بمحافظة لحج (جنوب اليمن).

ونقل الموقع الرسمي لقوات الجيش اليمني ”26 سبتمبر“ عن مصادر عسكرية تأكيدها سيطرة قوات الجيش الوطني، على جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية.

وأوضحت المصادر ان معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مع المليشيا الحوثية في جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية، بمديرية القبيطة.

وبحسب ما أفاد المصدر فان قوات الجيش الوطني حررت الجبل الاستراتيجي من قبضة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار.

واضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني استهدفت بالمدفعية مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية في المنطقة ذاتها.

وخلفت المعارك والقصف مقتل ما لا يقل عن 15عنصرا من المليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المدعو ” أبو رماح”، وسط انهيارات كبيرة وهروب عدد كبير لعناصر المليشيا.

كما أدى قصف مدفعية الجيش الوطني إلى تدمير ثلاثة أطقم قتالية للمليشيا الحوثية ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.