الجيش يحرر جبل استراتيجي في احدى المحافظات الجنوبية

حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الإثنين، جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوب البلاد.

وقال موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية، بمديرية القبيطة بعد معارك شرسة مع الميليشيات التي لاذ عناصرها بالفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها .

الى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية،اليوم الإثنين، بجبهة الضباب غرب مدينة تعز.

وذكرت المصادر ان مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في جبهة الضباب، تركزت في مناطق الخط الأمامي للجبهة في منطقة الصياحي، وقرية ماتع، وحذران.

واندلعت المواجهات عقب محاولة ميليشيات الحوثي التقدم بتجاه الصياحي إلا أن جيش تصدى لتلك المحاولة وأجبر عناصر الميليشيات على الفرار بعد تكبدها خسائر بالأرواح والعتاد.