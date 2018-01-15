الحكومة اليمنية تبلغ الإدارة الأمريكية بشروطها الـ3 لاستئناف المحادثات

أبلغت الحكومة اليمنية، الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، بشروطها لاستئناف محادثات السلام مع مليشيا الحوثي.

وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن المشاورات مع الحوثيين للتوصل إلى سلام، لن تتم إلا بعد إطلاق كافة المعتقلين في سجون الجماعة بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ وحصار المدن.

جاء ذلك خلال لقاءه بنائبة سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن أنا اسكروجيما، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال إن الحكومة لن تخوض في مشاورات مع الانقلابيين قبل تنفيذ الخطوات التي تجعل من المشاورات جدية، وترمي إلى سلام حقيقي مستدام وليس للمناورة واضاعة الوقت.

وأشار إلى أن البلاد لم تعد تحتمل السكوت أو القبول بمناورات الانقلابيين.

من جانبه، قالت اسكروجيما إن الحكومة هي الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في جهود تحقيق السلام، وإن الولايات المتحدة تثمن وتدعم جهود الحكومة اليمنية في الوقت الذي تدين كافة الممارسات القمعية التي لا تخدم السلام.