اتفاق «حوثي ـ مؤتمري» للإفراج عن المعتقلين باستثناء 5 أشخاص

كشفت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر رفيع في «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح»، أن جماعة «الحوثيين» ستفرج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، على ذمة الأحداث الأخيرة، باستثناء 5 أشخاص، خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر: «في إطار الاتفاق السياسي بين جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، لإغلاق صفحة الـ2 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، باستثناء 5 أشخاص تحفظت عليهم الجماعة، بينهم أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح».

وأضاف: «هذا الاتفاق يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين الشريكين الرئيسيين، في مواجهة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجبهة الداخلية، التي شهدت تصدعا، جراء الأحداث الأخيرة».

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته.

وتقلد «صادق أبو راس»، رئاسة حزب ««المؤتمر الشعبي العام»» اليمني مؤقتا، خلفا لرئيسه الراحل.

جاء ذلك في إعلان صدر عقب اجتماع للجنة العامة للحزب (أعلى هيئة)، في أحد فنادق العاصمة صنعاء الأحد، حيث تم تكليف «أبو راس»، بمهام رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام (دون ذكر زمن محدد).