الكشف عن حقيقة «مفاوضات سرية» بين الاصلاح والحوثيين برعاية قطر وايران

نفي نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، وزعمت فيها أن الحزب يجري مفاوضات سرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد العديني في منشور له على الفيس بوك، تابعه مأرب برس ان الإصلاح يعلن عن مواقفه في وضح النهار، وتحت أشعة الشمس، وأن كل تلك الأخبار التي وردت في بعض المواقع اليمنية، وتحدثت عن مفاوضات سرية بين الاصلاح والحوثيين كاذبة ولا أساس لها ولا منطق".

وأشار إلى أن كل تلك الأخبار مصدرها الحوثيون، الذين يتملكهم الخوف من استمرار الاصلاح في دعم الشرعية؛ لاسيما مع اقتراب الجيش من صنعاء، الامر يدفعهم لاختلاق اكاذيب بغرض احداث بلبلة داخل جبهة الشرعية".

وأكد أن مليشيا الحوثي "لن تنجيهم أكاذيبهم، كما لن يستطيعوا الإضرار بجبهة الشرعية، ولا تشويه موقف الاصلاح.

ويأتي موقف الاصلاح هذا ردا فيما يبدو على ما نقلته وسائل اعلام سعودية عن وسائل اعلام يمنية تحدثت فيه عن مفاوضات سرية بين الاصلاح والحوثيين برعاية قطرية ايرانية .

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