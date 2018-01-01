الكشف عن حقيقة «مفاوضات سرية» بين الاصلاح والحوثيين برعاية قطر وايران
مأرب برس -متابعات
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

نفي نائب رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، وزعمت فيها أن الحزب يجري مفاوضات سرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وأكد العديني في منشور له على الفيس بوك، تابعه مأرب برس ان الإصلاح يعلن عن مواقفه في وضح النهار، وتحت أشعة الشمس، وأن كل تلك الأخبار التي وردت في بعض المواقع اليمنية، وتحدثت عن مفاوضات سرية بين الاصلاح والحوثيين كاذبة ولا أساس لها ولا منطق".

 

وأشار إلى أن كل تلك الأخبار مصدرها الحوثيون، الذين يتملكهم الخوف من استمرار الاصلاح في دعم الشرعية؛ لاسيما مع اقتراب الجيش من صنعاء، الامر يدفعهم لاختلاق اكاذيب بغرض احداث بلبلة داخل جبهة الشرعية".

 

وأكد أن مليشيا الحوثي "لن تنجيهم أكاذيبهم، كما لن يستطيعوا الإضرار بجبهة الشرعية، ولا تشويه موقف الاصلاح.

  

ويأتي موقف الاصلاح هذا ردا فيما يبدو على ما نقلته وسائل اعلام سعودية عن وسائل اعلام يمنية تحدثت فيه عن مفاوضات سرية بين الاصلاح والحوثيين برعاية قطرية ايرانية .

 

قناتنا في تليجرام 

https://telegram.me/marebpress1

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال