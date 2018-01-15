مستجدات البيضاء.. معارك شرسة في «الوهبية» ومليشيا الحوثي تنسحب الى «الخليقة»
مأرب برس ـ خاص
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، بان مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في منطقة الوهبية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، ان «معارك عنيفة اندلعت في مناطق خرفان وجبل الوشَل في منطقة الوهبية بالبيضاء، بعد هجوم لمليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني»، مشيرة إلى ان «قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع الى مواقع الخُليقة والسوداء».

وبينت المصادر ان «المواجهات التي تمت بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي».

 
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