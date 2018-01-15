قوات الشرعية تتقدم في الحديدة تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف
مأرب برس ـ خاص
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

 أكدت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، ان قوات الجيش الوطني سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية حَيْس في محافظة الحُديدة (شمال غربي اليمن)، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.  

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، ان قوات الجيش الوطني سيطرت على عدد من القرى بمديرية حيس، وتمكنت من قطع الطريق الرئيسية لإمدادات مليشيا الحوثيين الواصلة من شمال محافظة تعز.  

وأوضحت المصادر ان تقدم الجيش الوطني تم باسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي، مؤكدة ان قيادياً محلياً كان يقاتل في صفوف مليشيا الحوثيين سلم نفسه للجيش الوطني مع خمسين من مقاتليه.

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