معارك عنيفة في «الضباب» غرب تعز والجيش يكبد الانقلابيين خسائر فادحة .. اخر المستجدات

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى، اليوم الاثنين، في عدة مناطق بجبهة الضباب، غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية لموقع الجيش ”سبتمبر نت” ان مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في جبهة الضباب، تركزت في مناطق الخط الأمامي للجبهة في منطقة الصياحي، وقرية ماتع، وحذران.

واندلعت المعارك وفق ما ذكرت المصادر عندما حاولت المليشيا التقدم بتجاه الصياحي، تحت غطاء ناري كثيف، غير أن قوات الجيش الوطني أجبرتها على التراجع والانسحاب.

بالتزامن، أفشلت قوات الجيش الوطني هجوم مماثل للمليشيا الحوثية المتمركزة في جبل المنعم، وقرية تبيشعة، ومنطقة الاشعاب، تجاه تحصينات أبطال الجيش في تبة الكربه.

ودارت معارك عنيفة بحسب ما أفادت المصادر في محيط تبة الكربة، استمرت خمس ساعات، حقق خلالها أبطال الجيش الوطني تقدما ميدانيا وسط فرار لعناصر المليشيا الحوثية.

وخلفت المعارك مقتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر المليشيا الحوثية، وإصابة أخرين.

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني في الضباب، مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق حذران، وتبة الخلوة، وجبل المنعم، أدت إلى تدمير طقم ومقتل عدد من عناصر المليشيا وإصابة آخرين.