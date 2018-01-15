هذا ما توعد به اللواء العقيلي امام الرئيس هادي الذي زاره في المستشفى والاخير يصدر توجيهات

توعد رئيس هيئة الاركان العامة -الذي يرقد في احد مشافي السعودية - توعد الانقلابيين في اليمن بحرب لا مناص منها مع من وصفهم بقوى الشر والظلام خلال زيارة الرئيس هادي اليوم له في المستشفى.

وقام الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة،اليوم، بزيارة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي الذي يتلقى العلاج في احد المشافي بالعاصمة السعودية الرياض اثر تعرضه ومرافقيه لحادث انفجار لغم في محافظة الجوف.

واطمئن الرئيس على صحة رئيس الأركان العامة..متمنياً له الشفاء العاجل.

كما استمع هادي من اللواء الركن العقيلي الى تفاصيل الحادثة التي تعد سلوكاً ونهجاً حوثياً ايرانياً في استخدام الألغام والعبوات الناسفة لحصد الأبرياء وسفك الدماء في اكثر من موقع ومكان في المدن والمناطق الأهلة بالسكان على السواء.

ووجه رئيس الجمهورية خلال الزيارة بأهمية الاهتمام بالإسعافات والأولويات الطبية في مختلف الوحدات والجبهات وتأمين المستشفيات المتنقلة لخدمة حماة الوطن والمقاومة الشعبية الباسلة. حسب وكالة سبأ.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان عن سعادته وامتنانه لزيارة الرئيس والاطمئنان عليه كعادته وفياً ومتابعاً لأحوال منتسبي حماة الوطن قيادة وأفراد في مختلف المواقف والظروف.

وقال العقيلي"ان حربنا مع قوى الشر والظلام من عصابات الحوثي الايرانية هدف لا مناص منه حتى تطهير كافة المحافظات وتخليص الوطن من أعمالهم الاجرامية"..مؤكداً مواصلة النضال والعمل تحت قيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى الانتصار لراية اليمن الاتحادي الجديد.

ونجا كل من اللواء طاهر العقيلي رئيس أركان الجيش اليمني ومعه اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف من من انفجار لغم أرضي أثناء تفقدهم سير المعارك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف , بعد عمليات التقدم الواسعة للجيش الوطني .

وكشفت مصادر خاصة مرافقة للواء طاهر العقيلي لمأرب برس حينها "أن رئيس الأركان أصيب بجروح في ساقه اليمني ,وقد تحرك بسيارته الخاصة إلى أقرب المستشفيات في تلك المناطق الحدودية وهي إمارة نجران لتلقي العلاج , ومن المتوقع تحركه إلى الرياض أيضا .

وقالت المصادر لمأرب برس " إن لغما أرضيا انفجر بالسيارة التي كان يستقلها رئيس الأركان مع المحافظ العكيمي ولحسن الحظ كانت مصفحة مما تسبب في حدوث إصابات طفيفة لمن كانوا عليها في حين لم يصب محافظ الجوف اللواء العكيمي بأذى.

وكان برفقة رئيس الأركان في عدة سيارات كل من ائد لواء النصر ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد محمد الولي والعميد علي محسن الهدي قائد اللواء 101 مشاة والعميد الركن طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الاركان العامة قبل ظهر الجمعة الماضية.

وشهدت المحافظة مواجهات كبيرة مع الحوثيين حث حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا في مديرية خب والشغف , وانكسارات كبيرة لحصلت للحوثيين .

ويعمد الحوثيون في زرع الألغام في المناطق التي باتوا يشعرون أنهم فقدوا السيطرة عليها , حيث قاموا بزرع عشرات الآلاف من الألغام في محافظة الجوف وحدها .

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