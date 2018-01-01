الجيش يعلن تحرير سلسلة جبال «ام العظم» القريبة من حدود السعودية وقائد عسكري يتحدث عن اهميتها
مأرب برس -تغطيات
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

اعلن الجيش الوطني سيطرته الكاملة على سلسلة جبال في البقع بمحافظة صعدة.

  

وسيطرت القوات الحكومة اليمنية، فجر اليوم الاثنين، على سلسلة جبال العظم في جبهة البقع بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي، المحاذية للسعودية.

 

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش الوطني وبغطاء جوي لطيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديد في جبهة البقع محافظة صعدة.

 

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، "أن الجيش تمكن من تحرير سلسلة جبال أم العظم القريبة من الخط الدولي الربط بين البقع ومدينة صعدة بعد معارك عنيفة تكبدت فيها المليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

 

وقال الأثلة "إن المليشيات في حالة خوف وذعر وفرار جماعي لعناصر المليشيات من مواقعها"، موضحا أن مدفعية واعيرة الجيش ما زالت تدك مواقع المليشيا. منوها إلى أن تحرير سلسة جبال أم العظم يقطع خطوط امدادات المليشيات ويمنع تسللهم الى الحدود السعودية. متوعدا باجتثاث المليشيات من محافظة صعدة وصولا إلى مران.

 

وكانت الحكومة اليمنية، سيطرت لعى منفذ البقع البري بصعدة، مع السعودية في نهاية العام 2016.

 

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