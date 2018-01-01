اول رد رسمي على تصريحات «اثارت جدلا» نسبتها صحيفة بريطانية لرئيس هيئة الاركان

عبر الناطق الرسمي بإسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي عن استغرابه الشديد للمعلومات المغلوطة والمقوّلة على لسان رئيس هيئه ألاركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي التي وردت في مقال "ايكونومست" البريطانية بتاريخ 4 يناير ٢٠١٨م.

وقال العميد مجلي "ان المعلومات الواردة بالمقال تفتقر للمصداقية والمهنية والعمل الصحفي، وأنها لا تعبر سوى عن الرأي الشخصي للصحفي، وخارج إطار حديثه مع رئيس هيئه ألاركان العامة".

وأضاف مجلي"ان ما ورد في المقال المشار اليه، يتناقض مع واقع الجيش الوطني الباسل الذي يحقق الانتصارات المتلاحقة لتخليص الشعب اليمني من مليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران"..مثمناً في الوقت نفسه ما يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني من دعم لوجستي وتدريبي مستمر وكذلك الجهود لإعادة الشرعية واستباب الامن والاستقرار في كافة محافظات الجمهورية.

وطالب العميد مجلي ،الصحيفة البريطانية الاعتذار عن ماورد في المقال من معلومات لا تمت للحقيقة بصلة وتحري المصداقية المهنية فيما يتم نشره.

وكانت الصحيفة نقلت عن اللواء العقيلي قوله ان جنودا في الجيش يضطرون لبيع اسلحة ومعلومات عسكرية للحوثيين بسبب عدم صرف مرتباتهم لعدة اشهر .

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