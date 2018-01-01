دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخاً باليستيا فوق "مأرب" 
مأرب برس- الاناضول
الإثنين 08 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 12 مساءً

اعترضت دفاعات التحالف العربي اليوم الإثنين صاروخا باليستيا أطلق من مناطق الحوثيين نحو مدينة مأرب شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري مقرب من التحالف العربي للأناضول، إن منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا في سماء مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

واضاف المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الدفاعات تمكنت من تفجير الصاروخ وتدميره، دون وقوع أضرار.

ويستهدف الحوثيون الأحياء السكنية ومعسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية حسب تصريحات حكومية سابقة.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين أو التحالف العربي حول ما ذكره المصدر.

وتعد مأرب مقرا للجيش اليمني ومنطلقا لعملياته العسكرية، كما يوجد بها معسكرا للتحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية.

وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 130 صاروخا باليستيا على المحافظة منذ دخول قوات التحالف العربي إليها أواخر العام 2015، وتم اعتراض تلك الصواريخ أو سقوطها في أماكن خالية.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال