أمن عدن يضبط أسمدة متفجرة متجهة الى الحوثيين

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن انها ضبطت شاحنة محملة بأسمدة متفجرة إيرانية الصنع، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت شرطة عدن في بيان لها : إن قوة أمنية بمنطقة العريش بالتعاون أوقفت شاحنة محملة بأكياس الأرز، وبعد تفتيش دقيق من قبل أفراد الأمن، عثر على أكياس الأسمدة التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة تحت أكياس الأرز".

وأوضح البيان أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم في تصنيع المتفجرات،وتحتوي نترات الألمنيوم أبيض اللون، وهو نوع من اليوريا صنع في إيران.

وأشار البيان الى أن سائق الشاحنة اعترف بان الأسمدة المتفجرة كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء.