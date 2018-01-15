جديد المواجهات العسكرية في تعز

هاجمت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأحد ،تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فان قوات الجيش نفذت كمين استهدف تعزيزات للمليشيا في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة ،لقى على أثره عدد من عناصر المليشيا مصرعهم واصيب أخرين ،إضافة الى تدمير عدد من آليات المليشيا.

في السياق اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرقي تعز.

وذكرت مصادر ميدانية ان المواجهات اندلعت ،مساء السبت، عقب محاولة الميليشيات التقدم باتجاه شرق المدينة إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على الانسحاب بعد تكبدها خسائر في الأرواح.

الى ذلك ذكرت وكالة "سبأ " إن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع المليشيات الإنقلابية في تبة السلال، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية من بينها معدل رشاش 23 م.ط .