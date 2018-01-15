معارك عنيفة بالحديدة وقوات الشرعية تتقدم شمال جسر عرفان والتحالف يدك مواقع وتعزيزات الحوثي بحيس
مأرب برس ـ خاص
الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

دارت، اليوم الأحد، معارك شرسة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي بمديرية حيس بمحافظة الحديدة (شمال غرب اليمن)، بالتزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف.

مصادر عسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها شمال جسر عرفان باتجاه مدينة حيس، مشيرة الى ان وحدات من الجيش تنفذ عمليات نوعية في اطار جبهة الساحل الغربي لتضييق الخناق على الميليشيا في مركز مديرية حيس.

الى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم، عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الجرة، جنوب حيس.

واسفرت الغارات عن مقتل واصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير العديد من الاليات التابعة لها.

 
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