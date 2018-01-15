التحالف يعلن سقوط طائرة تابعة له في اليمن ونجاح إخلاء طيارين بعد سقوطها
مأرب برس ـ صنعاء
الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

أعلنت القيادة المشتركة للتحالف أنه تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة، اليوم الأحد، جراء خلل فني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأضاف: “إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية، وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة”.

 
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