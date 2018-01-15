محافظ الجوف يكشف عن تحركات عسكرية لمهاجمة صعدة من محورين

أكد محافظ محافظة الجوف (شمال اليمن)، اللواء امين العكيمي، تلقي القوات في المحافظة لدعم من الجيش السعودي لحسم المعارك، مشيرا إلى انه تم تحرير 95% من مساحة المحافظة.

وأوضح العكيمي في حوار صحفي مع وكالة ”سبوتنيك“ الروسية ان المواجهات متركزة الآن في مديرية برط على مشارف محافظة صعدة غرب الجوف.

ولفت الى ان الضربة العسكرية التي تلقاها الحوثيون في الجوف كانت قوية جدا، وأصبحت البوابة مفتوحة الآن إلى صعدة وأصبح الطريق آمن من محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن إلى حدود صعدة كما أصبح الطريق آمن من حدود مأرب إلى حدود المملكة العربية السعودية وأصبحت الخطوط الدولية مفتوحة ومؤمنة من حدود مأرب ومن مدينة الحزم عاصمة الجوف وصولا إلى حدود صعدة مع الجوف إلى نجران جنوبي المملكة، هذه المنطقة الاستراتيجية أصبحت مؤمنة بالكامل.

ولضمان عدم شن هجوم حوثي مضاد قال العكيمي انه تمت محاصرة مسلحي الحوثيين في مكان لا يمكن الخروج منه كما اتخذ احتياطات أمنية وعسكرية كبيرة لمنع أية هجمات مضادة، والجيش اليمني الآن يلاحقهم داخل بعض الجيوب المتبقية في المحافظة، وكل أبناء المحافظة تدعم تحركات الجيش اليمني.

واشار الى ان قوات الجيش الموجودة في الجوف سوف تتقدم رأسا إلى محور صعدة وعمران.

وقال ان التكتيك العسكري الذي يتبعه الجيش للوصول الى صعده هو التلاحم بين قوات الجيش المتواجدة شرق صعدة والجيش الوطني الموجود في الجوف، القيادات في الجيشين التقت كثيرا، قواتنا تشكل ميسرة وقوات الجيش الموجودة شرق صعدة تشكل ميمنة في عمليات التقدم نحو صعدة، هذا هو التكتيك المتبع، الهجوم من محورين على صعدة، بالتأكيد سنتلقى الدعم من كل الجبهات.