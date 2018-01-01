محافظ وسفير واعضاء مجلس شورى يؤدون اليمين الدستورية #أسماء

ادى اليمين الدستورية امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم الأحد، الدكتور أمين احمد محمود بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة تعز.

وعقب ادى اليمين الدستورية، اكد رئيس الجمهورية على أهمية توحيد العمل والجهود المجتمعية بمحافظة تعز لتتمكن من تجاوز المعاناة التي تواجهها المدينة منذ سنوات مضت لصمودها وبسالة ابناءها ومواقفهم المشرفة في مواجهة قوى التمرد والطغيان من المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال الرئيس "ان ساعة النصر قد حانت لتطهير بلدنا من دنس تلك الجماعات المارقة التي أثخنت الجراح في جسد الوطن الطاهر"..لافتا الى أهمية تحديد الرؤى وتوحيد الصف لاختزال الوقت في تحقيق الانتصارات والغايات المرجوة التي يتطلع اليها الجميع.

واكد رئيس الجمهورية ،على أهمية إيلاء تعز جل الرعاية والاهتمام لما تمثله من اهمية ومكانة في خارطة اليمن وتعزيز مساره.

من جانبه عبر محافظ تعز عن سروره بالثقة التي منحت له،مؤكداً بانه سيكون جندي في خدمة تعز والوطن ،معبراً عن اعتزازه لكل توجيهات الرئيس واعتبارها أولويات مهامه وبرنامج عمله القادم حتى تحقيق النصر واستعادة مكانة تعز في إطار اليمن الاتحادي المنشود.

وأشاد محافظ تعز بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لقيادة الوطن والانتصار له في ظل الظروف الراهنة.

وأدى اليمين الدستورية امام الرئيس ،اليوم، الدكتور عبدالغني نصر الشميري وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلادنا لدى جمهورية إندونيسيا.

كما أدى اليمين الدستورية،اليوم،امام الرئيس كلاً من صلاح مسلم باتيس ،وعبدالخالق عبدالمجيد عبده، وعبدالله عِوَض علي العوبثاني وذلك بمناسبة تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى.