هادي يعلن : ساعة النصر قد حانت
مأرب برس
الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 05 مساءً

 

اكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على أهمية توحيد العمل والجهود المجتمعية بمحافظة تعز لتتمكن من تجاوز المعاناة التي تواجهها المدينة منذ سنوات مضت لصمودها وبسالة ابناءها ومواقفهم المشرفة في مواجهة قوى التمرد والطغيان من المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال الرئيس هادي "ان ساعة النصر قد حانت لتطهير بلدنا من دنس تلك الجماعات المارقة التي أثخنت الجراح في جسد الوطن الطاهر".

وشدد الرئيس هادي على أهمية تحديد الرؤى وتوحيد الصف لاختزال الوقت في تحقيق الانتصارات والغايات المرجوة التي يتطلع اليها الجميع.

كما أكد رئيس الجمهورية ،على أهمية إيلاء تعز جل الرعاية والاهتمام لما تمثله من اهمية ومكانة في خارطة اليمن وتعزيز مساره.

وكان الدكتور أمين احمد محمود ادى ،اليوم الأحد، اليمين الدستورية امام الرئيس هادي بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة تعز.

 
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