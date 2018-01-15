«شاهد» .. اللواء العقيلي يظهر مع الفريق علي محسن الاحمر بعد «شائعات» تحدثت عن وفاته
مأرب برس-تغطية خاصة
الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

زار نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر اليوم الاحد اللواء طاهر العقيلي رئيس هيئة الاركان العامة .

 

واطمن نائب رئيس الجمهورية على صحته مشيدا بتضحيات الأبطال بمختلف الجبهات في سبيل الوطن وإعادة الشرعية.

 

وسبق زيارة الاحمر زيارات عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية للواء العقيلي الذي يرقد في احدى مشافي السعودية ابرزهم الفريق المقدشي مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة.

 

وكانت شائعات تحدثت عن وفاة رئيس الاركان العامة متأثرا بجروحه بعد انفجار لغم ارضي في السيارة التي كانت تقله. 

 

ونجا كل من اللواء طاهر العقيلي رئيس أركان الجيش اليمني ومعه اللواء أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف من من انفجار لغم أرضي أثناء تفقدهم سير المعارك في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف , بعد عمليات التقدم الواسعة للجيش الوطني . 

 

وكشفت مصادر خاصة مرافقة للواء طاهر العقيلي لمأرب برس وقتها "أن رئيس الأركان أصيب بجروح في ساقه اليمني ,وقد تحرك بسيارته الخاصة إلى أقرب المستشفيات في تلك المناطق الحدودية وهي إمارة نجران لتلقي العلاج.

 

وقالت المصادر لمأرب برس " إن لغما أرضيا انفجر بالسيارة التي كان يستقلها رئيس الأركان مع المحافظ العكيمي ولحسن الحظ كانت مصفحة مما تسبب في حدوث إصابات طفيفة لمن كانوا عليها في حين لم يصب محافظ الجوف اللواء العكيمي بأذى.

 

وكان برفقة رئيس الأركان في عدة سيارات كل من ائد لواء النصر ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد محمد الولي والعميد علي محسن الهدي قائد اللواء 101 مشاة والعميد الركن طيار فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الاركان العامة قبل ظهر الجمعة الماضية.

 

وشهدت المحافظة مواجهات كبيرة مع الحوثيين حث حقق الجيش الوطني تقدما كبيرا في مديرية خب والشغف , وانكسارات كبيرة لحصلت للحوثيين . 

ويعمد دائما الحوثيون في زرع الألغام في المناطق التي باتوا يشعرون أنهم فقدوا السيطرة عليها .

 

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