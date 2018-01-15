المؤتمر يتنكر للزعيم قبل أن يجف دمه .. تفاصيل خاصة هكذا نصب الحوثيون قيادة جديدة لحزب المؤتمر

لم يصلوا عليه صلاة الغايب ولم يعرفوا أين جثته أو قبره , ولم يطالب أي منهم بجثمانه أو الانتظار حتى يجف دمه , تسابق جناح" المؤتمر بالعاصمة صنعاء بإعلان صادق أمين أوراس رئيسا للمؤتمر الشعبي العام خلفا للزعيم صالح .

وكان أول من زف بشرى تعيين أبو راس هو القيادي المؤتمر حسين حازب حيث قال" قيادة الحزب كلفت صادق أمين أبو راس برئاسة الحزب بموجب المادة29 من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام.

وقد عقد المؤتمرون لقائهم التنظيمي في أحد فنادق العاصمة صنعاء , حيث لم يتم عقد اللقاء في أي من مقرات الحزب التي تنتشر في كل شارع وحارة من العاصمة صنعاء .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن العديد من قيادات اللجنة العامة لحزب المؤتمر تعمدت الغياب عن هذه الجلسة وفاء للرئيس السابق , وفضلت المكوث في منازلها , في حين تسابق الكثير لعقد هذه الجلسة .

وجرى الترتيب لهذا اللقاء التنظيمي لحزب المؤتمر الشعبي العام ,بإشراف مباشر من الحوثيين , ومن المتوقع أن يلتقي نائب المبعوث الدولي بصادق أمين أبوراس كممثل رسمي لحزب المؤتمر .

ووصف الكثير من النشطاء أن ما قام به بعض قيادات المؤتمر يعد واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الحياة السياسية والحزبية , خاصة وأن اللقاء لم يصدر حتى أدانه للحوثيين في مقتل زعيمهم الراحل , بل تم السكوت والتجاهل لكل ماحصل .

وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس أن هناك ترتيبات في تنصيب حسين حازب نائبا لأبي راس لقيادة المؤتمر .