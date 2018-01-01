الانهيارات تضرب الحوثيين.. و«الصماد» يستنجد بالتجنيد الإجباري
مأرب برس_
الأحد 07 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 10 صباحاً

 

أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على لسان رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد، بالانهيارات الكبيرة التي لحقت بصفوفها في الفترة الأخيرة، إثر الانتصارات المتتالية للجيش الوطني في محافظات الجوف والبيضاء وشبوة.

وكشف الصماد في رسالة إلى رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» محمد علي الحوثي، أن الميليشيات منيت بانهيارات متتالية في جبهات القتال خصوصا في جبهة الساحل الغربي والجوف، بسبب الغارات المكثفة لمقاتلات التحالف العربي والتحشيد المستمر لقوات الشرعية، مطالباً إياه بفرض التجنيد الإجباري على طلاب المدارس والجامعات واستقطابهم للجبهات.

وألح الصماد في الرسالة على ضرورة إنزال لجان خاصة من المشرفين للمدارس والجامعات وحث المعلمين على تشجيعهم على الالتحاق بالميليشيات لقاء راتب شهري، لمواجهة قوات الشرعية والتصدي لزحفها.

على صعيد آخر، استسلم 51 مسلحاً حوثياً أمس (السبت) بينهم قائد الميليشيات في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة حمير إبراهيم عريك المعروف باسم «إبراهيم عذابو» لمركز قيادة الجيش الوطني في مديرية المخا.

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