قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي بتعز

قصفت مدفعية الجيش الوطني ،اليوم السبت ،تجمعات لميليشيات الحوثي في محيط التشريفات بمحافظة تعز.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية إن القصف المدفعي أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الميليشيات الانقلابية.

في السياق اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فان المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل الى محيط جبل قهبان بعزلة اليمن بمديرية مقبنة .

وأضاف الموقع إن قوات الجيش اجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد معارك شرسة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.