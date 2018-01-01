قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي بتعز
مأرب برس-تعز
السبت 06 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 11 مساءً

 

قصفت مدفعية الجيش الوطني ،اليوم السبت ،تجمعات لميليشيات الحوثي في محيط التشريفات بمحافظة تعز.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية إن القصف المدفعي أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الميليشيات الانقلابية.

في السياق اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فان المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل الى محيط جبل قهبان بعزلة اليمن بمديرية مقبنة .

وأضاف الموقع إن قوات الجيش اجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد معارك شرسة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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