مختطف آخر يتوفى في سجون ميليشيات الحوثي

توفي مختطف جراء تعرضه للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة إب.

وذكرت مصادر محلية ان ميليشيات الحوثي اختطفت علي التويتي في 19/11 / 2017م من إحدى نقاط التفتيش التابعة للمليشيا في مدينة دمت بمحافظة الضالع وهو في طريقه إلى منطقته في يريم محافظة اب.

وقال مصدر مقرب من أسرة التويتي انه تم نقل المختطف الى سجون الميليشيات في منطقة الرضمة بمحافظة اب والتي تعرض فيها لتعذيب شديد توفي على أثره.

وتسلمت أسرة التويتي الجثة وتظهر عليها آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسده.

وينتمي المختطف علي التويتي الى قرية أعماد بمديرية يريم ويبلغ من العمر(35) عاماً.