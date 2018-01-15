مختطف آخر يتوفى في سجون ميليشيات الحوثي
مأرب برس-إب
السبت 06 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 09 مساءً

توفي مختطف جراء تعرضه للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة إب.

وذكرت مصادر محلية ان ميليشيات الحوثي اختطفت علي التويتي في 19/11 / 2017م من إحدى نقاط التفتيش التابعة للمليشيا في مدينة دمت بمحافظة الضالع وهو في طريقه إلى منطقته في يريم محافظة اب.

وقال مصدر مقرب من أسرة التويتي انه تم نقل المختطف الى سجون الميليشيات في منطقة الرضمة بمحافظة اب والتي تعرض فيها لتعذيب شديد توفي على أثره.

وتسلمت أسرة التويتي الجثة وتظهر عليها آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسده.

وينتمي المختطف علي التويتي الى قرية أعماد بمديرية يريم ويبلغ من العمر(35) عاماً.

 
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