مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة تابع للحوثيين بتعز
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 06 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 08 مساءً

قصف طيران التحالف العربي، اليوم السبت، مخزن أسلحة تابع لجماعة الحوثي، في محافظة تعز، وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في حسابه على"فيسبوك" أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت بغارتين جويتين، مخزن أسلحة لمليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الهاملي غربي تعز".

ولم يتطرق المركز إلى تفاصيل إضافية حول الواقعة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 ، تقود السعودية تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، يخوض حرباً شرسة ضد الأخيرين، تقول الرياض والعواصم الخليجية (عدا مسقط) إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية".

 
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