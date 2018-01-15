وزير الداخلية: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة استهداف الوطن

أكد وزير الداخلية أحمد الميسري أن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة استهداف الوطن والمواطنين والأمن والاستقرار وستتصدى بكل حزم للمتآمرين والإرهابيين

وقال:إن العام الجديد سيكون عاماً للنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بموجب النظام والقانون وتحت قبة النيابة والقضاء.

وأضاف الوزير الميسيري: ستعتمد وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة مبدأ الثواب والعقاب وستعمل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد الوزير على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيداً عن السياسة والتشكيلات المناطقة، وتأكيد ذلك بالمضي قدماً نحو الأمام .

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية مسؤولية الجميع، بعيدا عن المماحكات والتجاذبات السياسية التي يسعى من خلالها "ضعفاء النفوس" إلى نشر الشائعات والضغينة والبغضاء والفرقة

جاء ذلك خلال تدشينه،اليوم السبت،بعدن، المرحلة التدريبة الأولى للعام التدريبي 2018م بعرض عسكري واستعراض الآليات القتالية .