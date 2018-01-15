ميليشيات الحوثي تقصف الخوخة بصاروخ بالستي
مأرب برس-الحديدة
السبت 06 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

 

أطلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية صاروخا بالستيا على مدينة الخوخة في محافظة الحديدة.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" ان الصاروخ وقع،يوم الجمعة, على مدرسة البنات بمدينة الخوخة، وخلف اضرارا كبيرة بالمدرسة وسورها.

واضاف ان الصاروخ تسبب في تدمير أحد المنازل المجاورة للمدرسة تدميرا كليا، كما تضررت نوافذ وأبواب بعض منازل المواطنين الأبرياء بفعل تناثر شظايا الصاروخ في المكان مما اثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت مدينة الخوخة مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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