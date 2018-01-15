تحذير جديد من الشرعية حول التجنيد الاجباري

حذر وزير الاعلام معمر الارياني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين من الاستجابة لدعوة ميليشيات الحوثي للتجنيد في صفوفها لتزج بهم كوقود للفتنة في مختلف جبهات القتال.

وأعتبر الايراني عملية التجنيد في صفوف تلك المليشيا عمل خارج عن القانون ويعرض صاحبه للمسائلة والمحاسبة.

واشار الارياني الى ان التقارير الميدانية تؤكد قيام المليشيا بتخيير المواطنين في عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الاطفال من المدارس ودار الأيتام بالعاصمة صنعاء .

وأكد ان مليشيا الحوثي الانقلابية تعيش حالة انهيار كامل بعد انكشاف حقيقة مشروعهم التخريبي والتدميري الممول من ايران.

ونقلت وكالة "سبأ" عن الوزير الارياني "أن هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الدولية المنظمة لحقوق الانسان في حالات السلم والحرب وتتجاوز كافة الاعراف والقيم المجتمعية والانسانية.

وأضاف "أن الدولة والحكومة الشرعية وحدها من تملك الحق في فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة بموجب الدستور والقوانين النافذة".

ودعا وزير الاعلام المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الابادة الجماعية وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.