تقرير يكشف بالارقام حجم ما تعرض له الصحفيين من انتهاكات خلال عام كامل

ذكرت "منظمة صحفيات بلا قيود" أنها رصدت (250) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال العام 2017.

وقالت صحفيات بلا قيود في تقريرها السنوي للعام 2017 " اطلع عليه مأرب برس أن الحرب طيلة الأعوام الثلاثة الفائتة أحدثت وجعا كبيرا في الوسط الصحفي وضحايا لا حصر لهم, مشيرة إلى أن الحريات الصحفية تعيش حاليا مرحلة قاسية ومؤلمة للغاية جراء التنكيل والاستهداف المستمر لها , الأمر الذي باتت فيه حياة الصحفيين في غير مأمن.

واعتبرت صحفيات بلا قيود ما حدث من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين من " قتل اعتقال اخفاء قسري تعذيب " دليلا واضحا على أن الأطراف المتصارعة على حد سواء تتعامل بعدائية مطلقة تجاه العاملين في الحقل الصحفي والإعلامي خلافا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعتبر الصحفيين الذين يؤدون أعمالهم المهنية أثناء الحروب أنهم مدنيون وليسوا مقاتلين .

تنوعت تلك الانتهاكات ما بين : (اختطاف واعتقال واحتجاز (89) حالة شكل ما نسبته 35.6% , استدعاء ومحاكمة (41) حالة بنسبة 16.4% من إجمالي الانتهاكات، اعتداء (23) حالات بنسبة 9.2%, تهديد وتحريض (17) حالة بنسبة 6.8% ،اقتحام منازل صحفيين ومقرات صحفية وإعلامية (16) حالة بنسبة 6.4% , نهب ومصادرة (10) حالات بنسبة 4.0% , تعذيب (9) حالات بنسبة 3.6%،إيقاف عن العمل (9) حالات ما نسبته 3.6% , فيما بلغ عدد حالات القتل (4) حالات وشكل ما نسبته 1.6% , إصابة (11) حالة بنسبة 4.4% ، (8) حالات محاولة قتل بنسبة 3.4% , و (8) حجب مواقع بنسبة 3.4%من إجمالي عدد الانتهاكات،حالة واحدة حكم بالإعدام شكلت ما نسبته 0.4% , (3) حالات قصف جوي لمؤسسات إعلامية 1.2% , وحالة واحدة تفجير منازل لصحفيين بنسبة 0.4%) .

وفيما يخص الجهات المنتهكة اوضح التقرير ان مليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح قامت بانتهاكات بحق الصحفيين بواقع " (168) حالة انتهاك ما نسبته 67.2% " , أما القوات الموالية للحكومة الشرعية بواقع (26) حالة انتهاك بنسبة 10.4 % , مسلحون مجهولون بواقع (34) بنسبة 13.6% , وقوات الحزام الأمني بواقع (8) ما نسبته 3.2% , قوات التحالف العربي بواقع (5) ما نسبته 2.0% , والمقاومة الشعبية تعز بواقع (5) بنسبة 2.0% , وجاءت جماعة أبو العباس بواقع (2) ما نسبته 0.8% , وأنصار الشريعة بواقع (1) ما نسبته 0.4% ,وسائل إعلامية (1) ما نسبته 0.4% .

وحسب التقرير فقد جاءت العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بعدد الانتهاكات الواقعة فيها، حيث بلغت (162) حالة ما شكل نسبته 64.9 %، تلتها محافظة تعز بـ (34) حالة بنسبة 13.5 % ،فيما جاءت محافظة عدن في المرتبة الثالثة بواقع (26) حالة انتهاك بنسبة 10.4 % ،أما محافظة الحديدة فقد بلغ فيها عدد الانتهاكات (9) حالات بنسبة 3.6% , ومحافظة مأرب بلغ فيها عدد الانتهاكات (9) حالات بنسبة 3.6% , (3) انتهاك في محافظة إب بنسبة 1.2 % , ( 2) حالات انتهاك في محافظة شبوة بنسبة 0.8% , ومحافظة ريمة بلغ ( 2) حالات انتهاك بنسبة 0.8% , وبواقع حالة واحدة انتهاك لكل من محافظة ( أبين – حضرموت – ذمار ) بنسبة 0.4%.

وتذكر "صحفيات بلا قيود" أنه في هذه الأثناء ما يزال 10 صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا الانقلاب، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويعانون أوضاعا صحية بالغة الخطورة، فيما يقبع صحفي واحد لدى معتقلات تنظيم القاعدة في حضرموت , داعية الى سرعة الإفراج عنهم , محملة المليشيا مسؤولية تعرض حياتهم للخطر.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون و معاقبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات كونها جرائم لا تسقط بالتقادم .

كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بتدريب العاملين لديها في مجال السلامة المهنية .مؤكدا ضرورة تجنيب الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بتغطية النزاعات المسلحة، وحمايتهم من جميع أشكال الاستهداف والاعتداء، وذلك بمقتضى القانون الدولي الإنساني الذي يسبغ على الصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين، شريطة عدم اشتراكهم بشكل مباشر في العمليات العدائية.