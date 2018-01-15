الحوثيون يقصفون مدرسة للبنات بصاروخ باليستي

استهدف الحوثيون مدرسة للبنات غرب اليمن بصاروخ باليستي .

وقال الجيش اليمني، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا على مدرسة للبنات في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن صاروخا بالستيا أطلقته جماعة الحوثي، أمس الجمعة على مدينة الخوخة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني منذُ مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم.

وأضاف: أن الصاروخ تسبب في تدمير أحد المنازل المجاورة للمدرسة تدميرا كليا، كما تضررت نوافذ وأبواب بعض منازل المواطنين الأبرياء بفعل تناثر شظايا الصاروخ في المكان.

ولم ترد معلومات عن ارقام لضحايا سقطوا من المدنيين.

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