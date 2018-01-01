اجتماع مرتقب لقيادات بحزب المؤتمر ووفد أممي يتجه لصنعاء

من المقرر أن تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، أول اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ مقتل رئيس الحزب، علي عبدالله صالح، في وقتٍ يرتقب أن يصل إلى صنعاء، وفد من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأفادت مصادر حزبية لـ"العربي الجديد"، بأن قيادات في "اللجنة العامة" (المكتب السياسي)، للمؤتمر الشعبي العام، من المقرر أن تعقد، اليوم، أول اجتماع لها، بعد مقتل صالح، ومن المتوقع أن تصدر عن الاجتماع مواقف من الأحداث الأخيرة، تحدد مصير العلاقة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين).

ويأتي الاجتماع في وقتٍ نزحت فيه العديد من القيادات من العاصمة صنعاء، صوب محافظات أخرى، فيما يعيش الحزب مرحلة شتات بين الداخل والخارج.

في غضون ذلك، من المرتقب أن يصل إلى صنعاء وفد برئاسة نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، للمرة الأولى، بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة اليمنية، مطلع الشهر الجاري.

ووفقاً لمصادر قريبة من الأمم المتحدة، من المتوقع أن يبحث نائب المبعوث الأممي مع الحوثيين سُبل استئناف جهود السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى احتمال اللقاء بقيادات من حزب المؤتمر.